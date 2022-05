Raub in Innsbruck: Vier Jugendliche ausgeforscht

Bei den festgenommenen Burschen handelt es sich um einen Iraker und einen Bulgaren. Sie konnten nach umfangreichen Ermittlungen mithilfe von Videomaterial und Aussagen des Opfers ausgeforscht werden. Das Kriminalreferat des Stadtpolizeikommandos Innsbruck, Beamte der Polizeiinspektion Telfs und die Schnelle Interventionsgruppe (SIG) nahmen die Jugendlichen dann am Montag fest - einen in einer Wohnung, den anderen in seiner Ausbildungsstätte. Beide verhielten sich dabei ruhig und wurden ins Polizeianhaltezentrum in der Landeshauptstadt gebracht.