Weniger Geld wäre ein „katastrophales Zeichen“

Der erste „Vielklang“ im Salzburger Kaiviertel kam vergangenes Wochenende gut an. Die Diskussion rund um die Weiterführung des Kaiviertel- und des Linzergassenfest ist trotzdem nicht beendet. Der Vielklang soll ja zukünftig die beiden Gassenfeste ersetzen, bis nächstes Jahr will der Altstadtverband das Konzept jedoch noch weiterentwickeln. Stadt-Vizebürgermeister Bernhard Auinger (SPÖ) kritisiert diese Entscheidung scharf – und stellt dem Altstadtverband sogar Konsequenzen in Aussicht.