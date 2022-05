„Sommerszene“ eröffnet kurz und knackig

Lediglich 30 Minuten dauert das heurige Eröffnungsstück der Sommerszene. Mit „Tanzanweisungen“, einem Solo-Tanzstück inszeniert vom in München lebenden Choreografen Moritz Ostruschnjak, startet das Festival am 9. Juni. Gezeigt wird an dem Abend ein Schuhplattler in der historischen Felsenreitschule.