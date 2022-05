Alle warten auf die Antwort von Landesvize Stöckl

Das private Ärztezentrum in St. Veit war der Aufreger in den vergangenen Monaten in der Pongauer Gemeinde. Wie berichtet, geriet das Projekt in die Schlagzeilen, weil in dem Zentrum auch Ferienwohnungen geplant waren. Diese Pläne wurden durch das Land – das zuvor den Grund verkauft hatte – vereitelt. Der Betreiber und damalige Vizebürgermeister Karl Schwaiger trat daraufhin zurück. Ruhe kehrte aber keine ein. Denn im neuen Privathaus des Sohnes, welches direkt neben dem Ärztezentrum errichtet wurde, entstand auch ein Pool. Dieser soll aber auf dem Grund des Zentrums liegen. Und genau diese Frage ist immer noch nicht geklärt.