Perez-Sieg in Monaco ++ Bagnaia holt Heim-GP

Der Große Preis von Monaco ist aus Sicht von Ferrari absolut nach hinten losgegangen. Anstelle eines Doppelsieges, gibt es nur Rang 2 durch Carlos Sainz und Rang 4 für Lokalmatador Charles Leclerc. Und in der MotoGP zeigt sich „Pecco“ Bagnaia von seiner stärksten Seite. Nach dem Sturz im Vorjahr beendet der Italiener den Heim-Grand-Prix in Mugello an erster Stelle. Das und noch mehr sind ihre Themen im Motorsport-Magazin „Boxenstopp“ mit Moderator Martin Grasl und Experte Richie Köck!