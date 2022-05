Mit „Belle“ kommt jetzt „Die Schöne und das Biest“ für die Generation TikTok und der vielleicht schönste Film des Jahres ins Kino (ab 9.6.). Der Oscar-nominierte Regisseur Mamoru Hosoda erzählt eine spektakuläre und tief berührende Geschichte über das Erwachsenwerden im Zeitalter des Internets. „Belle“ wurde bei seiner Weltpremiere in Cannes mit 14 Minuten Standing Ovations gefeiert und entwickelte sich seither zum weltweiten Publikumsliebling. Im Wiener Filmcasino feiert das Filmhighlight am 1. Juni seine Österreich-Premiere und ist dort als Familienevent am Samstag, 11. Juni, auch in deutscher Fassung zu sehen. Dazu verlosen wir 5x2 Tickets!