Vermisste Tiere und Vierbeiner zur Vergabe

Der vierjährige Tintifax konnte durch geduldiges Training seine Unsicherheit ablegen und wurde zum richtigen Schmusehund! Er geht entspannt an der Leine und ist sein umgänglicher, lieber Hund. Nur andere Hunde mag er nicht. Deshalb sucht er ein neues Zuhause ohne andere Tiere und erfahrene, liebevolle Halter! Rückfragen im Tierquartier unter Tel.: 01/734 1102 – 115 oder per Mail an hundevergabe@tierquartier.at