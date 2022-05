Mit 3,2 Promille intus Polizisten attackiert

Ordentlich über den Durst getrunken hat ein Österreicher (39) am 8. Jänner: Mit 3,2 Promille Alkoholwert zeigte er seine aggressive Seite und griff einen Polizeibeamten tätlich an. Deshalb musste sich der Mann am Montag im Landesgericht verantworten: Er gestand und soll jetzt Sozialstunden ableisten.