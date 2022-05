Diese Woche kehrt der Sommer nach Salzburg zurück

Am Montag setzt sich das kühle Wetter des Wochenendes mit Höchsttemperaturen von 18 Grad in Salzburg noch fort. Im Norden sollte es trocken bleiben, in den Gebirgsgauen regnet es vor allem am Nachmittag häufiger. Schon am Dienstag wird es mit bis zu 24 Grad schon deutlich wärmer. Allerdings entstehen Quellkwolken, die Regenschauer und entlang der Nordalpen Gewittergüsse bringen können.