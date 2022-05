Hafenfest: Gute Bilanz trotz Wetterkapriolen

Leicht durchwachsen war das diesjährige Alpen-Adria-Hafenfest der „Krone“ in der Wörthersee-Ostbucht in Klagenfurt. „Alle Rückmeldungen sind durchwegs positiv. An den beiden ersten Tagen waren wir, was die Besucherzahl betrifft, auf absolutem Rekordkurs, der Regen am Sonntag verhinderte das leider“, so Gerfried Zmölnig vom Veranstalter ip-media.