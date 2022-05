Furchtbar gemeine Zeitungen, empfindliche Politik

Wer führenden Leuten von der ÖVP und von den Grünen in den vergangenen Tagen aufmerksam zugehört hat, dem wird dieser spezielle Jammerton nicht entgangen sein, kommentiert heute Innenpolitik-Spezialist Claus Pandi. Denn da fühlen sich einige richtiggehend verfolgt. Von den Zeitungen, die so furchtbar gemeine Sachen schreiben. Von den Menschen, die ganz generell zur Undankbarkeit neigen. Nur weil hin und wieder etwas mit dem Geld anderer Leute passiert, wie beim Seniorenbund in Oberösterreich oder beim Wirtschaftsbund in Vorarlberg, braucht man doch nicht gleich so ein derartiges Tamtam zu machen. Da mag ja bald keiner mehr in die Politik gehen, wenn den hohen Ämtern kein richtiger Respekt entgegengebracht wird. Man bemüht sich doch ohnehin so sehr. Da lässt die Koalition kübelweise Gutscheine über das Volk regnen, bringt milliardenschwere Energieversorger dazu, etwas von ihren Gewinnen abzugeben, und dann passt es auch wieder nicht. Was tun? Pandi gibt daher gerne einen Vorsatz zum Start in die Woche: