Hafenfest: Maskottchen, Talente und Kulinarik

Obwohl sich das Wetter mit Temperaturen um die 16 Grad nicht gerade von seiner freundlichsten Seite zeigte, war auch am Samstag reger Betrieb in der Wörthersee-Ostbucht. Viele Besucher nutzten das Alpen Adria-Hafenfest der „Krone“ vor allem, um sich an den kulinarischen Köstlichkeiten zu erfreuen. Wie an Mikis Knusperhendln und Stelzen, an Ernst Jammers Riesenwiener, an Bezirkswirt Mischas Grillsau und Käsespätzle oder an auf den Punkt genau gegrillten Calamari vom Klagenfurter Schnitzelwirt Oliver Koch.