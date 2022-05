Die Ernährung ist gesichert

Grundsätzlich muss man sagen, dass es aktuell keine Versorgungskrise gibt, sondern eine ,Preiskrise‘, die durch hohe Inputkosten und Betriebsmittelkosten verursacht wird. Eine Versorgung mit Getreide, Milch oder Rind-/Schweinefleisch ist in Österreich für die menschliche Ernährung gesichert. Die Salzburger Betriebe merken die Preissteigerungen vor allem bei den stark gestiegenen Betriebsmittelkosten wie Kraftfutter, Diesel- und Strompreise. Auch Mineraldünger ist sehr stark gestiegen. Etwa Kalkammonsalpeter von 250 Euro pro Tonne auf rund 900, obwohl dieser in der Salzburger Grünlandwirtschaft fast nicht eingesetzt wird, sondern vor allem bei den Ackerbaubetrieben im Osten von Österreich. In der Milchwirtschaft machen z.B. die Kraftfutterkosten je nach Betriebsausrichtung zw. 20 und 40 Prozent der Kosten aus und sind gegenüber dem Vorjahr um cirka 40 Prozent gestiegen.