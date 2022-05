20-Jähriger ging auf Schaffner und Polizisten los

In nächsten Zug eingestiegen

Nach Beendigung der Amtshandlung wiederholte sich der Sachverhalt: Der 20-Jährige stieg nach dem Abrücken der Polizei in den nächsten Zug Richtung Linz und wurde vom nächsten Schaffner wieder mit der Tragepflicht der Maske und der fehlenden Fahrtkarte konfrontiert. Neuerlich geriet der Mann in Rage und bedrohte den Schaffner damit, dass er ihn abstechen werde. Beim nächsten Bahnhof in Neuhofen an der Krems warteten zwei Beamte auf ihn und versuchten ihn aus dem Wagon zu eskortieren. Nachdem er sich weigerte, den Zug zu verlassen, kündigten ihm die Polizisten mehrmals die Festnahme an.