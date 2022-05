„Für mich das Traumfinale schlechthin.“

Krone-Fußball-Experte Michi Konsel schwärmt vom Champions League Showdown zwischen Real Madrid und Liverpool, das am Samstag in Paris stattfindet. Ob David Alaba wieder seinen Klappstuhl bei einem möglichen Jubel auspacken wird, wie Martin Hinteregger und Oliver Glasner bei Eintracht Frankfurt Legendenstatus erreicht haben und wie bitter das Final-Aus für Gernot Trauner und Feyernoord in der Conference League ist, das alles und noch mehr besprechen Moderatorin Katie Weleba und Experte Michi Konsel in der Großen Krone Fußball Show!