Mit der „Krone“ zum großen Nostalgie-Trip

Wenn Sie diese ikonischen Rennautos von 10. bis 12. Juni live erleben und den Sound der historischen Boliden genießen wollen, sind Sie mit der „Krone“ in der Poleposition. Bei unserem Gewinnspiel können Sie exklusive Touren und Einblicke in Spielberg gewinnen. Erleben Sie als Beifahrer den Rausch der Geschwindigkeit selbst oder lernen Sie Prominente aus der Motorsportszene persönlich kennen. Also, mitmachen und ab zum Red Bull Ring!