Felix Gall: „Viele haben ganz schöne Macken“

Warum Richie Porte lieber nach Osttirol als in die Toskana fährt

Sollte es an den langen Tagen im Sattel beim Giro d‘Italia mal ruhiger zugehen, gibt es auch die Möglichkeit für kurze Gespräche. „Natürlich rede ich viel mit meinen Landsleuten Patrick Gamper oder Tobias Bayer. Aber etwas Kurioses trug sich am Sonntag zu: Da kam Richie Porte zu mir, er wurde ja im Vorjahr Dritter bei der Tour de France. Wir haben uns zuletzt bei der Tour of the Alps kennengelernt. Er meinte zu mir, die beiden Etappen dort durch Osttirol hätten ihm so gefallen, dass er künftig lieber nach Osttirol als in die Toskana kommt. Er meinte: It‘s fucking beautiful there.“