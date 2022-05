Live: Vienna trifft auf den Wiener Sportclub

Letztes Spiel vor dem Gang in die 2. Liga! Ab 19.05 Uhr sind wir auf krone.tv nicht nur beim Derby of love, zwischen First Vienna FC und dem Wiener Sport-Club live dabei, sondern auch bei der anschließenden Meistertellerübergabe und der Meisterparty der Döblinger. Knapp 7500 Fans werden auf der Hohen Warte erwartet. Ein MUSS für jeden Fußballfan.