„Freunde schütteln wegen 700.000-Euro-Kredit Kopf“

Es ist ein riesiger Schritt, aber ich bin auch von der Investition überzeugt. In unsicheren Zeiten mit Inflation, Krieg und Co. ist es eine gute Idee, in etwas Bewährtes wie eine Immobilie zu investieren. Wir hatten zudem Glück, den Kredit schon im Februar unterschreiben zu können. Wir schlafen gut.