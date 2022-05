„Ich mag’s bei der Arbeit, wenn es menschelt“

Trotzdem wurde die Ennserin Sozialarbeiterin. „Vorwiegend war ich im Bereich des Straf- und Maßnahmenvollzugs tätig“, sagt die 34-Jährige, der irgendwann in diesem Bereich aber der Entfaltungsspielraum fehlte. Eine Bildungskarenz und einen Abschluss des Studiengangs „Film, TV & Medien“ an der Fachhochschule St. Pölten später wagte Huber den Schritt in die Selbstständigkeit, gründete die Firma Filmdosis in Linz. „Ich produziere ausschließlich Filme, in denen es um Menschen geht – das geht von Imagefilmen bis Musikvideos“, sagt Huber. Gesundheits- und Sozialeinrichtungen bauen auf das Know-how von Huber.