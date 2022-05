Fairplay beim Dominanzspiel statt Erniedrigung

Was kommt dabei heraus, wenn eine Gruppe junger Männer gemeinsam Fifty Shades of Grey schaut? Wenig Gutes. Für Matteo und Omar beispielsweise bleibt nach dem Film der Eindruck zurück, dass „Frauen irgendwie darauf stehen“, wenn sie erniedrigt und dominiert werden. Die Darstellung der toxischen Beziehung zwischen Anastasia und Christian schadet dem Verständnis von Sexualität mindestens genauso viel wie sie anturnt: Sie erotisiert Erniedrigung und verwischt den schmalen Grad zwischen einvernehmlichen Dominanzspielen und sexueller Gewalt. Seit das Erotikdrama 2015 veröffentlicht wurde, haben sich die Mythen zu Sadomasochismus kaum verringert. Während Fifty Shades of Grey trotz schlechter Kritiken ein unfassbarer kommerzieller Erfolg war, floppten Folgeprojekte wie etwa die Netflix-Serie Bonding, die bereits nach zwei Staffeln abgedreht wurde.