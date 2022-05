Fünf Diebstähle aus einer Selbstbedienungshütte

Beide Pinzgauer leugneten den Vorwurf des Diebstahls. Der erste Verdächtige, ein Piesendorfer (57), gab an, dass er die Lebensmittel bezahlt habe. Der zweite Verdächtige, ein Einheimischer aus Zell am See (56), schob den Tatverdacht überhaupt auf seinen Zwillingsbruder. Die Polizei will weitere Ermittlungen durchführen.