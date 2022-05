Schaf- und Ziegenprodukte sind „mähhhchtig“ gesund

Über der Stadt, in Arzl – quasi vor der Haustüre der „Krone“-Redaktion – hat Wilfried Kitzmüller einen kleinen Stall. „Kitzmüller“ – der Name klingt schon prädestiniert für Schafe und Ziegen. Und bei seinem Stall angekommen wird man nicht enttäuscht: Wenn die kleinen und größeren Ziegen hören, dass sich wer dem Stall nähert, stecken sie neugierig ihre Köpfe heraus. Wilfried – in Tirol ist man per du – besitzt zwei Kühe und eine Hand voll Schafe und Ziegen. „Als Hobby“, sagt er, „statt der Tabletten.“ Er ist Hobby-Züchter und versteigert einen Teil seiner Tiere. In Tirol gibt es 2815 Schafhalter, die rund 84.000 Tiere halten. Bei den Ziegen gibt es 2053 Halter mit 22.000 Tieren. Oft überschneidet sich das, wie bei Wilfried, aber dazu gibt es von der Kammer keine Statistik.