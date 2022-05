Rapid will Europa-Ticket ++ Trauners Karriere-Peak

Rapid und die WSG kämpfen um einen Platz in der Conference League Qualifikation, Filip Stojkovic spielt nicht länger in Hütteldorf, der Ex-LASK-Kicker Gernot Trauner träumt vom Europäischen Finalsieg mit Feyenoord Rotterdam und Eintracht Frankfurts Martin Hinteregger wird zum viralen Hit am Ballermann! Das und noch mehr sehen Sie heute in den krone Sport News, mit Moderatorin Katie Weleba.