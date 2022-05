Tolle Preise für die OÖ Sommerfrische in Wien

Dort, wo die Sommerfrische am schönsten ist, wissen die Menschen, wie man gut lebt. Und alles, was dazu gehört, packen die Oberösterreicher ein und bringen es am 11. und 12. Juni zur OÖ Sommerfrische nach Wien. Da wird der Kursalon in ein kulinarisches Schlaraffenland verwandelt, begegnen einem Stelzengeher im Stadtpark und stattet das Kaiserpaar Sisi & Franz den Gästen einen Besuch ab. Auch auf musikalische und touristische Angebote muss man vor Ort nicht verzichten.