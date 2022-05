Mit der „Krone“ zur Starnacht am Neusiedler See

Wenn die Starnacht am 3. und 4. Juni in Mörbisch am Neusiedler See über die Bühne geht, steht für Musikfans ein fulminantes Line-up auf dem Programm: Pop- und Soul-Sängerin Lutricia McNeal, Shootingstar Giovanni Zarrella, Maite Kelly, Sasha, Beatrice Egli, Die Seer, Thorsteinn Einarsson, Die Mayerin, Petra Frey oder Alle Achtung werden das Publikum begeistern. Als Überraschungsgast tritt Volks-Rock‘n‘Roller Andreas Gabalier am Samstag auf der Seebühne auf.