360 Tickets für die ÖFB-„Kracher“ in Wien gewinnen

Die heimischen Fußball-Fans dürfen sich auf zwei echte Leckerbissen freuen! Im Rahmen der Nations League kommen am 6. Juni Dänemark und dann am 10. Juni Frankreich nach Wien ins Ernst-Happel-Stadion. Und die „Krone“ verlost für die beiden ersten Heimspiele in der Teamchef-Ära von Ralf Rangnick jeweils 90 x 2 Eintrittskarten. Auf zwei Gewinner wartet zudem ein ganz besonderes Schmankerl: Sie werden das Spiel gegen Frankreich erste Reihe fußfrei genießen - auf Spielfeld-Niveau, wenige Meter von Neo-Teamchef Ralf Rangnick und dem ÖFB-Team entfernt. Besser geht’s nicht!