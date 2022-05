„Obi-Wan Kenobi“: Wir verlosen Fan-Packages!

„Obi-Wan Kenobi“ feiert am Freitag, den 27. Mai mit den ersten beiden Episoden exklusiv auf Disney+ Premiere. Im Anschluss an die Premiere werden wöchentlich immer mittwochs neue Episoden bis zum Staffelfinale am 22. Juni veröffentlicht.



Gewinnen Sie zum Streaming-Start der neuen „Star Wars“-Serie 3x galaktisch gute Fan-Packages, bestehend aus Rucksack, Notizbuch und Schlüsselanhänger!