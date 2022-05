„Lebensgefahr bei flüssigen Brandbeschleunigern“

Finger weg von flüssigen Brandbeschleunigern“, sagt Günther Schwabegger von der BVS-Brandverhütungsstelle OÖ. Ein Mantra, das der Experte jährlich zum Beginn der Grillsaison wiederholt. Neun Burschen haben das am Samstagabend in Oepping nicht beherzigt: Durch eine Unachtsamkeit beim Grillen – ein 20-Jähriger wollte mit Bio-Ethanol „nachlegen“ – wurden zwei Freunde (19, 20) zu lebenden Fackeln. Kämpfen nun in den Spezialkliniken in Wien und Graz um ihr Leben. Sie liegen im künstlichen Tiefschlaf.