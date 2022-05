Verstappen ist WM-Leader ++ Lucas Auer exklusiv

Max Verstappen siegt zum dritten Mal in Serie, Charles Leclerc verliert die Führung in der Gesamtwerung und Lucas Auer fährt am Lausitzring wieder aufs Podest. Im Motorsport-Magazin „Boxenstopp“ nehmen sie Moderator Martin Grasl und Experte Stefan Burgstaller ins vergangene Rennwochende und „Luggi“ Auer ist via Skype zugeschaltet. Steigen Sie ein!