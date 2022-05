Mehr als 200 Tickets & Festivalpässe gewinnen!

Aber nun ist es so weit: Mit einer der größten Kiss-Shows in 45 Jahren Karriere und Hits wie „I Was Made For Lovin’ You“ und „Rock And Roll All Nite“ sagen Gene Simmons, Paul Stanley alles andere als leise Servus in der Wiener Stadthalle. Wir verlosen 20 x 2 Tickets für die Wiener Stadthalle am 26. Juni.