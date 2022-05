Therme Dobrna: Gewinnen Sie Wellness für zwei

Seit 1403 eine Quelle der Gesundheit und Vitalität

Tauchen Sie ein in das heilende Thermalwasser, das mit seiner reichen Mineralzusammensetzung schon seit 1403 eine Quelle der Gesundheit und Vitalität ist. Das alkalische Thermalwasser mit der Quellentemperatur um 35 bis 36,5°C, das die geeigneten Mengen an Kalzium, Magnesium und Hydrogenkarbonat enthält, ist der Hauptfaktor in der Therme Dobrna. In der Therme stehen den Gästen ein Innen- und ein Außenbecken sowie Innen- und ein Außenkinderbecken (im Sommer), Whirlpool und Terrasse zum Sonnenbaden zur Verfügung.