Nach „Hausbesuch“ nicht zur Tagesordnung übergehen

Man kann von der Aktion halten was man will, die zuständigen Politiker sollten jedoch nicht zur Tagesordnung übergehen. Das Vorgehen war vielleicht fragwürdig, Themen wie Grundstücksverkauf ins Ausland und Seezugang für alle werden aber nicht nur von ein paar Chaoten diskutiert, sondern auch an den Stammtischen und von den Wählern.