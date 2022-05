Wohlgemuth bleibt Landesvorsitzender des ÖGB Tirol

„Frieden, Sicherheit und Verlässlichkeit jetzt wichtig“

Die Teuerungswelle reicht laut Wohlgemuth weit in die Mittelschicht und treffe alle, besonders aber Menschen mit geringem Einkommen. „Wenn man plötzlich an der Zapfsäule das Doppelte bezahlt, die Lebenserhaltungskosten massiv ansteigen, das Wohnen unleistbar und Strom sowie Heizen unfinanzierbar werden, dann zwingt das nahezu alle in die Knie“, so Wohlgemuth. Was die Gesellschaft jetzt brauche, sei Frieden, Freiheit, Sicherheit, Verlässlichkeit und Stabilität.