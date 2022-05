Bader nach 0:3: „Wir haben uns gut verkauft“

Lukas Haudum (Stürmer): „Die Finnen sind ein unglaubliches Team, von hinten bis vorne, spielen so konstant, so diszipliniert. Egal ob es 0:0 oder 10:0 steht: Sie ziehen ihr Ding durch, das macht sie so extrem stark. Das macht sie auch zum Weltmeister und Olympiasieger. Hut ab! Ein 0:3 ist sehr okay, wir haben auch absichtlich sehr passiv gespielt am Anfang, am Schluss haben wir es geändert. Wer weiß, was raus gekommen wäre, hätten wir normal gespielt. Aber Kraft sparen, war vielleicht gescheiter.“