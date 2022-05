Seiler & Speer und Parov Stelar am Fuße der Burg

Open-Air-Veranstaltungen erleben jetzt einen neuen Aufschwung. Zwar hatten Freiluft-Konzerte schon immer einen gewissen Charme, die Beliebtheit von Musik im Freien scheint aber neue Dimensionen anzunehmen. Genau das will man sich auch in Launsdorf im Bezirk St. Veit zu Nutze machen: Vom 24. bis 25. Juni verwandelt sich das Areal am Fuße der Burg Hochosterwitz nämlich zu einer einzigartigen Konzert-Location. Wir verlosen 50x2 Eintrittskarten für Seiler & Speer und 50x2 Karten für Parov Stelar.