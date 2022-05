„Lukas ist tot, weil Ärzte Fehler gemacht haben“

Sabrina und Stefan W. erreichten am 6. Dezember 2021 kurz nach Mitternacht das Klinikum Vöcklabruck. „Lukas wollte noch nicht, darum haben sie den Papa heimgeschickt“, so die Mama. Über den ganzen Nikolaustag quälten die Wehen. Vormittags erhielt die Mutter ein Medikament zur Geburtseinleitung. Und nachmittags die PDA. „Ich habe die Schmerzen heftig empfunden“, erzählt Sabrina. Gegen 19 Uhr war der Muttermund offen. Doch: „Die Schmerzen sind plötzlich so stark geworden.“ In diesem Zustand forderte die Mutter einen Kaiserschnitt, während die Hebammen kalmierend meinten: „Wir ziehen das jetzt durch.“ Sabrina erhielt per Infusion noch ein Schmerzmittel.