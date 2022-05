Platin-Tickets für farbenfrohes Holi Festival!

Stargast Farbe

Der eigentliche Stargast ist jedoch die Farbe. Das Holi Festival hat seine Ursprünge in Indien, seit 2013 gibt es das einzigartige Festival bei uns. Nach langer Partypause kann es Organisator Karl Weixelbaumer kaum erwarten, gemeinsam mit den Besuchern das Festival in ein einzigartiges Farbenmeer zu verwandeln: „Das HOLI Publikum ist so voll positiver Energie und das Farbpulver unterstreicht diesen einzigartigen Vibe“, erzählt Weixelbaumer.