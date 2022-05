Bundesliga-Abstiegsdrama ++ Marco Rose muss gehen

Bereits heute Freitag beginnt der knallharte Abstiegskampf in der Österreichischen Bundesliga, nur noch ein Sieg kann Altach retten! Außerdem muss Ex-Bulle Marco Rose seine Koffer beim BVB packen und Österreichs Tennis-Stars Dominic Thiem und Sebastian Ofner wollen am Wochenende bei den French Open in Paris angreifen. Das und noch mehr sehen Sie heute in den krone Sport News, mit Moderatorin Katie Weleba.