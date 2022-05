Premierentickets oder Reise nach Island gewinnen!

Bleibt der Mensch an der Spitze der Nahrungskette?

Dinosaurier leben - und jagen - nun überall auf der Welt neben den Menschen. Wie sich dieses empfindliche Gefüge in Zukunft entwickeln wird, ist völlig offen: Wird der Mensch auch weiterhin an der Spitze der Nahrungskette stehen - oder wird er seinen Rang an die furchterregendsten Kreaturen in der Geschichte des Planeten verlieren?