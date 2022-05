Salzburger Landestheater schwingt die Peitsche

„Im Zirkuszelt zu spielen, ist extrem spannend. Auch für das Publikum. Es ist viel näher an den Akteuren dran“, erzählt er. Wer in der ersten Reihe sitzt, sollte sich also definitiv nicht vor lautem Peitschenknallen fürchten. „Wir holen aus der Zirkusatmosphäre raus, was geht“, sagt Bernard während er die über ihm baumelnde Trapez-Artistin beäugt.