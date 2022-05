11Heldinnen, ein Team! Mitmachen und gewinnen

Sie sind sympathisch, erfolgreich und wollen wie bei ihrer Turnierpremiere 2017 auch diesmal wieder einen Hype auslösen. Bevor es für Österreichs Fußballfrauen aber zur EM nach England geht, wo am 6. Juli im Eröffnungsspiel im Old-Trafford-Stadion in Manchester die Gastgeberinnen warten, können Sie unsere Heldinnen noch live in der Heimat sehen. Und zwar, wenn sich die Auswahl von Teamchefin Irene Fuhrmann bei den Testspielen am 12. Juni in Wiener Neustadt gegen Dänemark und am 22. Juni in der Südstadt gegen Schottland auf das bisher größte EM-Turnier einstimmt.