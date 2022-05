Was tut sich dieses Wochenende in Oberösterreich?

Für eine erfrischende Vielfalt sorgen diese Top-10-Events am Wochenende in OÖ: Wer nach einem Abend voller Heiterkeit und Humor sucht, kommt beim Kabarett mit Andreas Ferner auf seine Kosten; eine tierische Exkursion findet in Julbach mit dem Naturschutzbund OÖ statt, und beim von der „Krone“ präsentierten mjam Linzathlon können sich Sportbegeisterte wieder mächtig ins Zeug legen!