Mit der „Krone“ live dabei, „wenn die Musi spielt“

„Wir freuen uns sehr, dass wir wieder auf dem Hoferriegel zu Gast sind und endlich mit vielen Fans unser 25-Jahre-Jubiläum feiern können“, sagt Präsentator Arnulf Prasch. 1996 gab es zum ersten Mal das Konzert in der herrlichen Kulisse der Kärntner Nockberge, das sich zu einem Fixpunkt für all jene entwickelt hat, die einen Abend mit bekannten Hits und sympathischen Künstlern genießen möchten. Auch diesmal gibt es schöne Bilder aus der Region, aber auch aus anderen Gegenden Kärntens, wo die Gäste per Rad unterwegs sind, eine Lama-Tour unternehmen oder Spezialitäten in einem Kräuterdorf verkosten.