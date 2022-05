Eine Saison mit sehr viel Lernfaktor

Für Liefering geht am Sonntag gegen Horn (17) ein katastrophales Frühjahr zu Ende. Ganz anders der Saisonverlauf für das Jungtalent: Bis zu seiner Verletzung zählte der Rohdiamant, der vom Innenverteidiger bis zum Achter alles spielen kann, in seiner ersten Zweitliga-Saison von Beginn an zur Stammelf.