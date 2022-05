Künstler Boris Rubaschkin 89-jährig verstorben

Der im bulgarischen Sofia geborene Tänzer und Sänger flüchtete 1962 nach Österreich und etablierte sich fortan in der hiesigen Kulturszene. Im Laufe seiner Karriere konnte Rubaschkin unter anderem Engagements am Landestheater Salzburg, den Salzburger Festspielen sowie an der Wiener Volksoper verzeichnen. Es folgten auch weitere internationale Erfolge auf den Bühnen Europas, in Nord- und Südamerika sowie in Australien.