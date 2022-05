Eine Rivalität muss Grenzen haben

Mit den Anhängern der Hütteldorfer hat es in den vergangenen Jahren immer wieder Auseinandersetzungen gegeben, aber ein Spieler war noch nie direkt beteiligt. Trotzdem können die Rapid-Fans auch für positive Schlagzeilen sorgen. Dank der 23.400 Zuschauer herrschte beim Spiel gegen Salzburg im Allianz-Stadion Gänsehautstimmung. Da kann die Atmosphäre in der Red-Bull-Arena in Salzburg bei Bundesliga-Spielen bei Weitem nicht mithalten.