Ein Ausweg aus der Spirale der Gewalt

Gewaltberatung beriet mutmaßlichen Mörder

Besonders tragisch: Die Behörden waren schon vor der Bluttat auf den mutmaßlichen Mörder aufmerksam geworden. Wegen Körperverletzung und gefährlicher Drohung gab es gar schon eine Anklage der Staatsanwaltschaft. Christian L. erhielt auch eine einstweilige Verfügung und Kontaktverbot. Damit einhergehend wurde er auch verpflichtet, sich einer Beratung zur Gewaltprävention zu unterziehen. Am 4. Mai hatte er in der Beratungsstelle für Gewaltprävention in Zell am See seinen ersten Termin. Der Berater stufte L. als potenziell gefährlich ein und regte eine sogenannte „sicherheitspolizeiliche Fallkonferenz an“. Zu dieser kam es allerdings tragischerweise nicht mehr. Uwe Höfferer, Chef der Beratungsstelle sagt: „Täterarbeit ist aus der Gewaltprävention nicht wegzudenken und kann Gewalttaten verhindern, aber leider nicht ausschließen“.