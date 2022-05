Erneuerbare Energie: Runter mit der Auflagenflut!

Wie wir die Wende schaffen können

Mit den derzeitigen Parametern im UVP-Gesetz kann die Wende nicht erfolgen, so viel steht fest. Denn nicht selten kommt es vor, dass sich Verfahren über mehrere Jahre erstrecken. Vor dem Hintergrund unserer Klima- und Energieziele können wir uns diese Verzögerungen in vielen Fällen (z.B. Pumpspeicherkraftwerke, Windparks, Ausbau der Stromleitungsinfrastruktur etc.) aber nicht leisten. Aus diesem Grund braucht es eine umfassende Novellierung des UVP-Gesetzes als Antrieb für die Energiewende und zum Wohle des heimischen Wirtschaftsstandortes.