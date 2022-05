Teurer Treibstoff: Runter mit der Mineralölsteuer!

Mehreinnahmen an Bürger zurückgeben

Die Mehrwertsteuer steigt mit steigenden Preisen an, weshalb der Staat hier täglich beträchtliche Mehreinnahmen lukriert. Die Mehreinnahmen bei fast einer Milliarde Liter flüssigen Mineralölprodukten in Österreich pro Monat sind doch beträchtlich. Allein diese Summe macht bei den aktuellen Preisen circa 100 Millionen Euro Mehreinnahmen pro Monat aus. Aus Verteilungssicht sollten diese Mehreinnahmen in jedem Fall an Bürgerinnen und Bürger, die von den Treibstoffen abhängig sind, zurückgegeben werden.